北京放寬樓市限購　多孩家庭可多買一套

中評社北京12月25日電／據大公報報導，新年元旦前夕，北京發布樓市新政，明確放寬非京籍家庭購房條件、支持多子女家庭住房需求，規定繳納一年社保或個稅即可在五環外購房，多子女家庭可多購一套住房，此外商貸利率不再區分首套、二套。業內專家對《大公報》指出，此次出台的樓市新政，是對“十五五”規劃建議中“清理汽車、住房等消費不合理限制性措施”以及中央經濟工作會議提出“著力穩定房地產市場”等要求的積極響應；而北京的“鬆綁”具有強烈的標桿意義，有助提振市場預期，推動行業高質量發展。



北京市住建委等四部門昨日下午發布的《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》（下稱《通知》）提出，為更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，進一步優化調整住房限購政策：一是放寬非京籍家庭購房條件。將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由現行的“三年”調減為“兩年”；購買五環外商品住房的，由現行的“兩年”調減為“一年”。



調減非京籍個稅繳納年限



二是支持多子女家庭住房需求。二孩及以上的多子女家庭，可在五環內多購買一套商品住房，即京籍多子女家庭，可在五環內購買三套商品住房；在京連續兩年繳納社保或個稅的非京籍多子女家庭，可在五環內購買兩套商品住房。



不再區分首二套房貸利率



《通知》進一步優化個人住房信貸政策，銀行業金融機構根據北京地區市場利率定價自律機制要求和本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，在利率定價機制安排方面不再區分首套住房和二套住房，合理確定每筆商業性個人住房貸款的具體利率水平。



《通知》指出，加大公積金支持住房消費力度，調整二套住房公積金貸款最低首付比例，對借款申請人使用公積金個人住房貸款購買二套住房的，最低首付款比例由不低於30%調整為不低於25%。



《通知》還提出，為進一步優化營商環境，提升房地產投資效率，調整招拍掛拿地的房地產開發項目立項方式，由市區分級核准調整為區級備案。