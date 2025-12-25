台中市長選戰　江啟臣楊瓊瓔何欣純空戰交鋒

中評社台北12月25日電／隨著2026年地方大選腳步漸近，台中市長的接班角力已進入白熱化。在耶誕節暨“行憲紀念日”這天，被視為國民黨熱門人選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔，以及民進黨提名的“立委”何欣純紛紛透過社群平台發文。除祝賀節慶，三方也針對“城市願景”、“民生實績”與“國家主權”展開空戰攻防。



據《中時新聞網》報導，“立委”楊瓊瓔在盧秀燕就職七周年活動中，特意穿著與市府團隊一致的“白襯衫、藍長褲”亮相，傳承意味極其濃厚。她在臉書感性發文，強調這身藍白裝束象徵“守護這片藍天白雲”，並將“行憲紀念日”連結至在野黨推動的“4＋1”“國定假日”政績，重申要將“被民進黨砍掉的假”還給勞工。文末一句“準備好在更寬廣的地方領航”，企圖心不言而喻。



江啟臣則展現接班宏觀格局，他特別選用盧市長背後寫著“新局啟程”的畫面，隱喻下一個8年的銜接。江啟臣主張將台中的“幸福城”升級為“旗艦城”，更以“憲政”高度喊話，支持恢復行憲紀念日放假，強調這是重新找回“民主與人權保障”的根本。



面對藍營穩紮穩打的城市治理牌，已獲民進黨提名的“立委”何欣純則選擇拉高政治維度。她在耶誕發文中，將焦點鎖定在“國防”預算與“國家認同”，痛批藍白陣營多次封殺“強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案”。