“台灣未來帳戶”踰越行政權？藍白黨主席否認

中評社台北12月25日電／國民黨主席鄭麗文今日與民眾黨主席黃國昌共同提出“台灣未來帳戶特別條例”，試辦13年的總預計經費將達約3841億；針對是否出現立法權踰越行政權提出增加預算支出之提議的爭議，黃國昌表示，任何法律的制定都會造成費用支出，而法律、條例都由“國會”所制定；鄭麗文也說，即便行政權主動要推動的法案所需的預算，也要經過“國會”通過。



據《中時新聞網》報導，黃國昌表示，應該不會有立法權逾越行政權的問題，特別條例就是立法權，台灣的民主“憲政”“什麼時候特別條例是由行政權來立的？”，上一次看“憲法”教科書的時候，立法權似乎還是屬於“國會”，不是屬於“行政院”。



他說，“國會”在立法的時候，有沒有權力立一個法增加政府的支出，台灣每個公民冷靜地想一想，“國會”在立法的時一旦制定完成，除非那個法立出來是打算放著不執行，否則當法律需要人去執行時，任何法律的制定都會造成費用的支出。



鄭麗文則說，這個問題是不存在的，如果今天民進黨政府也想要推動類似的政策，他們也必須要提出法案在“國會”通過，才能夠來進行，所以剛剛才講歡迎“行政院”共襄盛舉，最好他們也能夠提出“政院”的相關版本法案，所以沒有立法權凌駕行政權的任何的問題，因為即便是行政權主動要推動的法案所需的預算，一樣要通過“立法院”的法案的通過、預算的審核，才能夠依法行政。