看完國民黨首波提名　學者揭一模式為台中解套

中評社台北12月25日電／國民黨黨主席鄭麗文昨日在中常會中，正式提名“立委”蘇清泉、謝龍介、柯志恩及台東縣議長吳秀華投入2026年縣市長選戰。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析認為，特別是台南市部分，本來也要參選的前“立委”陳以信看了黨部內參民調，接受了黨中央的協調而退選，台南市整合成功；此局不僅突顯了主席鄭麗文的協調功力外，所建構之“陳以信模式”更可作為新北、台中與黨內多人角逐賽局的解套方法。



國民黨中常會昨通過提名謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、吳秀華選台東縣長。鄭麗文對此也表示，依現任優先原則，本應提名要尋求連任縣市，但與這些縣市長商量後，決定市政優先，不要太早進入選戰模式，因此先徵召艱困選區；她稱讚南高屏選將過去就參選過，仍持續深耕地方，南部幅員遼闊，“他們跑不到的地方，我願意當分身代跑。”



據《中時新聞網》報導，鈕則勳昨在臉書分析，有關內部情勢複雜的台中市，他則認為，若也循“陳以信模式”的話，仍需搭配2022年民進黨提名的“蔡其昌模式”（當時蔡擔任“立法院副院長”時，黨內也有其他競爭對手，綠營藉由黨內先協調才於適當時機徵召蔡參選），才能確保綠營無法見縫插針與政治操作，確保台中勝選。



鈕則勳也提到，特別是鄭麗文現今已具協調能力，展現主席魄力，藍軍也順勢啟動提名，南二都或有以逸待勞的可能，若能進一步搞定台中這一局，相信選情更能倒吃甘蔗，產生對綠軍步步進逼，直搗黃龍之氣勢，主導戰局。