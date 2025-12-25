“文化擺渡人”引導外國遊客讀懂真實中國

“東行記”團隊導游帶領外國遊客在上海的弄堂裡騎行電動車（圖片來源：新華社/受訪者供） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，當豆沙包的香氣飄進人民公園的相親角，當外國面孔興致勃勃地加入街頭廣場舞的隊列，當英文脫口秀劇場裡爆發出理解的笑聲……這些充滿煙火氣的畫面，正成為“China Travel”最新鮮的注腳。



在這股從“打卡”轉向“體驗”、從“流量”轉向“留量”的浪潮中，一群特殊的“文化擺渡人”應運而生。他們中有深耕本土的文化推薦官，也有扎根中國的外國友人。他們用日常體驗和真心交流，將入境游從依賴免簽政策的“一時火”，引向基於深度理解與情感共鳴的“長久熱”。



解鎖日常裡的文化“密碼”



“猜猜看，一分鐘裡有多少輛綠牌車（新能源車）通過路口？”這是讓旅行規劃師劉森的外國遊客印象最深的隨機小測試之一。新能源車的比例接近一半，這個結果讓來自世界各地的遊客感到意外。這個小小的觀察實驗，是“擺渡人”們引導外國遊客刷新對中國認知的眾多切入點之一。



劉森所在的“東行記”團隊，由四位半路出家、背景各異的創始人組成。他們從金融行業轉型而來，源於一個共同的信念：向世界展示一個真實、立體、現代的“Authentic China”（真實中國）。



“很多歐美客人來之前，對中國印象可能還停留在‘落後’的階段。他們不知道中國的大城市在生活便捷度上已超越許多國外一線城市。”劉森說。



團隊設計的路線摒棄傳統旅遊大巴式的“景點堆砌”，轉而將外灘、豫園等“必選項”與深度體驗相結合。他們帶客人在復興公園與晨練的老人一起打太極，在人民公園相親角瞭解中國家庭觀念；他們漫步法租界，講述百年前的上海故事，挖掘連本地人都未必知曉的石庫門裡、坊、邨的歷史。



“我們不想坐旅遊大巴去看人人皆知的外灘。”來自荷蘭的遊客巴哈說。他與伴侶游歷過約50個國家，是被社交媒體上充滿未來感、煙火氣的中國畫面“種草”而來。對他們而言，真正的吸引力在於“和中國人一起出去玩，瞭解更多當地生活”。

