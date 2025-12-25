香港機場高鐵站現離境人潮

機場在平安夜出現離境人潮。香港文匯報 高鐵站在平安夜出現離境人潮。香港文匯報 中評社香港12月25日電／香港國際機場昨日迎來出入境人潮，其中離境大堂擠滿趁假期外遊的巿民，航空公司櫃枱前擠滿推著行李辦理登機手續的巿民，他們外遊目的地包括韓國、日本、越南及台灣地區，亦有巿民到內地度假。機場管理局預計聖誕及新年假期，每日最多約有1,200班航班升降，單日客流最高峰達20萬人次，機場停車場所有長期停車位昨日一度泊滿車。西九高鐵站亦人頭湧湧，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，聖誕假期約有1,500個旅行團離港，當中六成是往內地的高鐵團。



金巴皇巴均加密班次



香港文匯報報導，特區政府政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組預計，聖誕節長周末期間會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路管制站進出香港，因此已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商加強服務，工作小組昨日公布昨日至周日（24日至28日）的交通及公共運輸安排，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次增加，有需要時最高峰平均約1分鐘一班車；落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）班次加強，有需要時最高峰平均約2分鐘一班，另增發跨境直通巴士配額以加強服務，而連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次，亦會提升至高於一般周末水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求。



跨境私家車或需久候



至於港鐵，上述期間的不同時段會加強東鐵線來往金鐘至羅湖/落馬洲站的列車服務，方便市民和旅客出行。小組並提醒駕駛跨境私家車出入境人士，落馬洲管制站及深圳灣口岸其間或實施特別交通安排，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間，要特別留意沿途信息顯示屏及交通標誌。



楊淑芬昨日在電台節目上表示，聖誕節假期是外遊旺季，除3至4天高鐵團較熱門，如到桂林、潮汕或肇慶等，至於搭乘航班外遊的旅行團以短途為主，當中以韓國較受歡迎，日本早前因有熊襲擊人及地震稍微下跌，越南亦頗受歡迎。



至於入境方面，她表示上月有超過6,000個內地團來港，預計本月有4,000多團，主要因旺季，酒店房價較高。雖然宏福苑大火發生後，除夕煙花匯演取消，但香港仍有倒數活動，相信無損旅客訪港意慾。