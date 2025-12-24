李義虎：中評社是“治國型媒體”　前景可期

北京大學台灣研究院院長李義虎（中評社 盧哲攝） 中評社北京1月27日電（中評社報導組）北京大學台灣研究院院長李義虎日前在“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”上指出，中評社堪稱“治國型媒體”。在當下略顯浮躁的輿論環境中，中評社既無空洞的政治說教，也不追風走網紅路線，更與流量紅利和商業邏輯“不粘鍋”，為行業樹立了典範。



為紀念中評社成立20周年，“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”12月16日在香港舉行，20餘名來自兩岸及港澳的專家學者及傳媒高層與會，就汪道涵與郭偉峰對中評的歷史性貢獻、中評社創立與發展歷程、在兩岸關係中發揮的獨特作用、智庫媒體建設經驗與啟示、中評社未來發展前景等話題進行深入交流探討。



李義虎在發言中深切緬懷中評社創社社長郭偉峰。他指出，在二三十年的時局演進中，郭偉峰社長這樣的人物能在兩岸及港澳地區應運而生，實屬難得且至關重要。李義虎曾用“治國型人物”來評價郭社長，且專門撰文對這一概念做過論述。他表示，“治國型人物”跟我們常說的“對台工作者”是不一樣的。在對台領域，人們可以通過成立研究機構、工作機構、設置專業學科等方式，成批量培養對台工作者；不少人也能通過赴台訪問、參與研討會等，為對台工作者生涯增添內容。但真正能站在治國高度，站在民族復興和對兩岸民眾負責的高度，審視兩岸關係發展脈絡與未來走向的人物，卻極為罕見。郭社長堪稱“天選之人”，他帶領中評社實現了跨越式發展——從最初的一本雜誌，逐步成長為涵蓋新聞、智庫、出版、大數據等業務的復合型媒體集群，這種獨特的發展模式在兩岸幾乎無同類可匹比。



李義虎表示，中評社的發展理念與汪道涵會長的思想一脈相承，其“溝通兩岸 融匯中華”的宗旨定位十分清晰。在時局多變、思想易生混亂的複雜環境中，中評社始終秉持理性、平和、善意、向上的態度，進行新聞報導、文宣傳播、學術研究、出版及大數據等工作，成績斐然。

