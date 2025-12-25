機構預期明年美元資產吸引力減弱金價繼續上漲

中評社香港12月25日電／多家國際金融機構近日發佈報告預期，未來利用黃金對衝美元計價資產風險的趨勢將持續，2026年黃金價格或進一步上漲。



新華社報導，資產管理企業施羅德公司分析師帕特裡克·布倫納在一份報告中指出，美國正面臨“政策不確定性、財政脆弱性，以及投資者對美國國債和美元長期角色日益加深的疑慮”。在此背景下，黃金憑藉避險屬性及與傳統資產的低相關性，已成為投資者資產配置多元化的優先選擇。



高盛集團預計，到2026年底，黃金價格將升至約每盎司4900美元。該機構認為，各國央行購金需求呈現結構性強勁態勢，美聯儲降息帶來周期性支撐，將共同推動金價上漲。



摩根大通預計，2026年第四季度金價有望升至每盎司5055美元，並可能進一步上探至每盎司6000美元。該行全球大宗商品策略主管娜塔莎·卡涅娃表示，各國官方儲備和投資者配置黃金的長期趨勢非常明顯。



《福布斯》雜誌網站刊文指出，美國挑起的全球性貿易摩擦、為規避美元貶值而興起的“去美元化”交易、私人投資者及加密貨幣基金對黃金需求增加，以及各國央行持續購金，共同構成金價上行的重要動力。



路透社日前報導，美元指數自2025年年初以來已下跌9%，或將創下8年來最差年度表現。市場普遍預計，受美聯儲新任主席可能偏向鴿派貨幣政策立場影響，美元將進一步走弱，從而降低美元計價資產對投資者的吸引力。