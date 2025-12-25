台南市長選舉憲妃大戰　對上謝龍介最新民調

中評社台北12月25日電／民進黨台南市長初選白熱化，“立委”林俊憲、陳亭妃積極爭取黨內初選民調出線。根據《匯流新聞》今（25日）公布最新民調，結果顯示陳亭妃若對比國民黨籍謝龍介，陳支持率為57.1%、謝為18.5%；民進黨籍林俊憲對比國民黨籍謝龍介，林支持率為51.6%、謝為28.5%。



據《中時新聞網》報導，該份民調報告指出，詢問受訪民眾“如果參選市長的是民進黨的陳亭妃、國民黨的謝龍介這2個人，在這2個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？”結果顯示陳支持率為57.1%、謝為18.5%、無法選出任一候選人的有24.4%”。



至於詢問受訪民眾“如果參選市長的是民進黨的林俊憲、國民黨的謝龍介這2個人，在這2個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？”結果顯示林支持率為51.6%、謝為28.5%，另有19.9%為無法選出任一候選人。



該份民調並分析陳亭妃與林俊憲在“對比謝龍介”上的差距，調查發現，民進黨支持者支持林比例較高，但在“跨黨派支持上”，陳較佔優勢。



該份民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月22日至23日晚間，調查對象為戶籍在台南市年滿20歲的台南市民。本次調查仿民進黨初選方式，採用家戶電話進行調查，共計完成1,074份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.99個百分點，調查依據“內政部”公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。