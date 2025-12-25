】 【打 印】 
泰國與柬埔寨連續第二日討論解決邊境衝突
　　中評社香港12月25日電／泰國與柬埔寨連續第二日討論解決邊境衝突。

　　第二日的會議早上開始，地點仍然是泰國尖竹汶府與柬埔寨拜林省之間的邊境檢查站。央視新聞報導，相比首日雙方各衹有四人參與會議，第二日的會議規模擴大，雙方代表團都有大約30人。

　　香港電台援引報導，柬埔寨國防部通報，雙方將會繼續深入討論中止敵對行動、找到解決方案、恢復兩國穩定，並盡快重回正常局面，並為計劃在星期六舉行的兩國邊界總委員會第三次特別會議進行準備工作。

