【
大
中
小
】 【
打 印
】
泰國與柬埔寨連續第二日討論解決邊境衝突
http://www.CRNTT.com
2025-12-25 15:50:47
中評社香港12月25日電／泰國與柬埔寨連續第二日討論解決邊境衝突。
第二日的會議早上開始，地點仍然是泰國尖竹汶府與柬埔寨拜林省之間的邊境檢查站。央視新聞報導，相比首日雙方各衹有四人參與會議，第二日的會議規模擴大，雙方代表團都有大約30人。
香港電台援引報導，柬埔寨國防部通報，雙方將會繼續深入討論中止敵對行動、找到解決方案、恢復兩國穩定，並盡快重回正常局面，並為計劃在星期六舉行的兩國邊界總委員會第三次特別會議進行準備工作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
泰國執政黨公布兩名總理候選人
(2025-12-25 14:47:17)
柬泰雙方繼續在邊境舉行會議 磋商停火事宜
(2025-12-25 12:06:33)
泰國感謝中方為推動泰柬衝突緩局降溫發揮作用
(2025-12-23 16:52:56)
泰國總理：泰軍方已控制幾乎全部目標區域
(2025-12-23 08:32:59)
泰軍稱出動F-16戰機摧毀柬方一武器庫
(2025-12-21 22:31:33)
打擊網絡詐騙國際會議在曼谷舉行
(2025-12-21 17:23:28)
柬埔寨：泰軍空襲炮擊已致柬平民17死77傷
(2025-12-17 15:24:56)