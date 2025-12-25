【
土耳其拘115伊斯蘭國成員 指其擬發動攻擊
http://www.CRNTT.com
2025-12-25 15:54:51
中評社香港12月25日電／土耳其當局拘捕115名懷疑極端組織伊斯蘭國成員，指他們計劃在聖誕節和新年慶祝活動期間發動攻擊，尤其針對非穆斯林。
香港電台報導，檢察官辦公室表示，警方突擊搜查伊斯坦布爾124處地點，逮捕涉案137名疑犯當中的115人，檢獲多支手槍和彈藥。
另外，敘利亞過渡政府官員表示，安全部隊與情報總局及打擊伊斯蘭國的國際聯盟合作，在大馬士革農村省對伊斯蘭國成員一處藏身點實施精準打擊，逮捕組織在大馬士革的頭目祖阿比和他多名助手。
