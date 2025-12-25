賴瑞隆市場拜票　邱議瑩預告1月辦造勢活動

中評社台北12月25日電／民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，參選人賴瑞隆、邱議瑩今日不約而同選在清晨掃市場拜票，做最後衝刺。賴瑞隆前往左營區哈囉市場展開掃街，獲雙北3位女性議員南下力挺；而邱議瑩則天未亮就前往高雄果菜市場拜票，也預告明年1月將追加1場造勢活動。



據《中時新聞網》報導，賴瑞隆今在台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈及高雄市議員黃文志等人陪同下，於哈囉市場逐一向攤商握手致意。出身菜市場勞工家庭的賴瑞隆強調，“勤掃市場、聽民意”是最真實的基層溝通，政治初衷來自生活，菜市場最能貼近市民日常。



出身鳳山的新北市議員戴瑋姍以“高雄女兒”身分返鄉站台，表示要全力支持最有首長格局的賴瑞隆。曾任地方政府局長的顏蔚慈則盛讚學長賴瑞隆兼具十年市府政務官、十年“立委”完整歷練，調和鼎鼐的好人緣能為地方爭取更多資源。林亮君更盛讚賴瑞隆過去促成黃色小鴨來台、開創演唱會經濟，為高雄爭取6000億“中央”建設經費。



另方面，“立委”邱議瑩清晨五點半就出門，前往高雄果菜市場與攤商互動。邱議瑩在臉書表示，“天還沒亮就來到果菜市場，當燈光亮起，城市的一天也開始”，她與大姐們熱情互動，分享拍賣、菜價，展現高雄最溫暖的人情味。



針對國民黨正式徵召“立委”柯志恩參選高雄市長，邱議瑩呼籲，柯志恩應面對民進黨提出對高雄有利的法案，包括“行政院”版財劃法等，“要不要支持所有能對高雄進步、有幫助的法案？”柯應該要積極去面對。