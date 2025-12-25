韓企美國船廠著手準備建造美軍核潛艇

中評社香港12月25日電／韓聯社報導，韓國企業韓華22日表示，公司已經開始為在美國韓華費城造船廠建造美海軍核動力潛艇做準備。



韓華集團旗下防務公司“韓華Defense”美國分公司負責造船業務的社長（總經理）湯姆·安德森當天在與韓國媒體記者座談時發佈上述消息。他說，韓華費城造船廠在韓美共同建造核動力潛艇方面具有優勢。



安德森表示，公司已啟動準備工作，擴充人力、提高產效、擴大設備投資、借鑒韓國造船廠經驗及技術轉移等工作正在進行中。公司正在擴容美國工作組，引進具備弗吉尼亞級潛艇設計、建造、操作經驗的專家。就何時能生產核動力潛艇的問題，安德森說，這將取決於韓美將以何種方式開展合作。



安德森還稱，韓華費城造船廠具備不局限於某種型號的核潛艇建造能力。韓華方面就此解釋稱，韓華費城造船廠將為美軍建造核潛艇，韓方計劃引進的核動力潛艇將由韓華Ocean巨濟船廠建造。



韓美領導人10月份在慶州舉行會談，韓美雙方以此為契機就韓方引進核動力潛艇事宜形成共識。本月22日，美國總統特朗普公佈“黃金艦隊”建設構想時表示，美方將與韓華合作建造新型護衛艦。韓華集團今年8月還公佈向費城造船廠投資50億美元的計劃，助力韓美推進造船合作項目“MASGA”。