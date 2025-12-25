外交部：反對美方報告挑撥中國同其他國家關係

中評社香港12月25日電／針對美國五角大樓最新報告挑撥中印關係，外交部發言人林劍25日在例行記者會上說，美方這份報告歪曲中國國防政策，挑撥中國同其他國家關係，為維持自身的軍事霸權尋找借口。中方對此堅決反對。



新華社報導，林劍說，中方堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，願同印方加強溝通，增進互信，促進合作，妥處分歧，推動雙邊關係沿著健康穩定的軌道向前發展。中印邊界問題是中印兩國之間的事。當前中印邊界局勢總體穩定，雙方的溝通渠道暢通。我們反對有關國家對此評頭論足。