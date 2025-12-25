動物模型顯示阿爾茨海默病或可被逆轉

中評社香港12月25日電／長期以來，阿爾茨海默病普遍被認為是一種不可逆的疾病，但一項新研究正在顛覆這一認知。研究人員發現，恢復大腦能量平衡可以幫助小鼠逆轉阿爾茨海默病並恢復認知功能。



美國凱斯西儲大學等機構的研究人員近日在學術期刊《細胞報告·醫學》上介紹，他們在研究了多種阿爾茨海默病小鼠模型以及人類阿爾茨海默病腦組織後發現，大腦中NAD+(一種輔酶，廣泛參與能量代謝等)細胞能量分子的失衡是推動阿爾茨海默病發展的關鍵因素。



隨著人體衰老，包括大腦在內，全身的NAD+水平會自然下降，當NAD+水平過低時，細胞會喪失維持正常功能和存活所需的能力。研究發現，阿爾茨海默病患者大腦中的NAD+下降程度更為嚴重，這一規律也出現在患該病的小鼠模型中。



新華社報導，小鼠模型顯示，維持大腦正常的NAD+水平可以預防阿爾茨海默病發生；更重要的是，即使在阿爾茨海默病晚期，通過治療恢復NAD+平衡仍能讓大腦修復損傷並恢復認知功能。



研究人員說，這表明保持大腦能量平衡不僅有助於預防和減緩阿爾茨海默病，甚至可能逆轉病情，這一結果為疾病康復帶來了新的希望。不過，接下來還需通過臨床試驗驗證相關療法對人類的有效性。



研究人員同時警告，不要擅自服用NAD+前體補充劑，動物研究表明，這類補充劑可能將NAD+提升至危險的高水平，導致癌症發生。