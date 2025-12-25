獲徵召後柯志恩首站“勝利路”　期盼明年勝選

中評社台北12月25日電／甫獲國民黨徵召參選高雄市長的“立委”柯志恩，今（25）日在高雄人口最多的鳳山區正式開啟選戰模式，特別選在勝利路造勢，象徵明年12月25日勝選入主高雄市政府。她自嘲“3年前參選每個人都以為我是炮灰，沒想到留下1個殘骸”，繼續深耕高雄，未來將陸續端出政見爭取更多選民認同，期盼明年此時此刻贏得勝利。



據《中時新聞網》報導，柯志恩今晨8時30分先至鳳山工協市場拜票，民眾熱情迎接，主動握手打氣，更有菜販送上白蘿蔔，鼓勵她“贏得好彩頭”。上午9時前往眷村大本營工協街廣場舉辦“力拚勝利-2026年柯志恩年曆發送”活動，上百名支持者到場力挺，印有柯志恩肖像搭配鮮明黃白色系的胖卡車首度亮相將開往各區宣傳造勢，原住民後援會也正式成立。



今天活動包括“立委”黃仁、前“立委”黃昭順、高市議員李雅靜、鄭安秝、劉德林、鍾意仲、黃香菽、陳玫娟、蔡金晏等人都到場助陣，前高市府民政局長曹桓榮擔任主持人高喊，“有志一同、反轉高雄！議員全壘打！”



對於昨日國民黨主席鄭麗文在中常會正式提名參選高雄市長，柯志恩直說，“非常慎重，但保持平常心”，自上次獲得4成選票後就發誓留在高雄深耕，每天努力打拚，“感謝黨中央再給一次機會，今天特別選在最大行政區鳳山的勝利路辦活動，就是要宣誓迎接勝利”。



面對民進黨初選競爭激烈，國民黨也被迫提前開戰，柯志恩強調，將按照自己的節奏，至於外界質疑沒有政見，後續會有詳細規畫，預計年後找適當時間逐一向市民公告。日前她揭發美濃大峽谷、大樹和山里光電案，“這是我們過去沒有看到黑暗的陰影”，她也與議員一起合作，要提出解決問題的方法。