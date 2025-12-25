新華澳報：提名游盈隆是一石多鳥？　

中評社香港12月25日電／澳門新華澳報24日發表文章：提名游盈隆任“中選會”主委是一石多鳥？以下為文章內容。



台灣地區“行政院”前日公布“中選會”提名人選，主委將由台灣民意教育基金會游盈隆董事長擔任，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擔任副主委，其他五名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（中國國民黨推薦）。



依《“中央選舉委員會”組織法》規定，“中選會”委員包括主任委員一人、副主任委員一人，以及其餘委七人至九人。由“行政院”院長提名，經“立法院”同意後任命。任期四年，任滿得連任一次。同一黨籍者不得超過委員總數的三分之一。



“中選會”有六位委員已於十一月三日屆滿，空缺超過一半，因而目前已無法召開會議處理重大事項。而《“中選會”組織法》明定，“行政院院長”應於委員任滿三個月前，向“立法院”提名“中選會”委員人選，請求同意後作出任命。按此規定，卓榮泰應當於今年八月三日前完成提名程序。



但當時可能是民進黨當局將心思和精力都花在“大罷免”上，以為可以“罷”掉部分國民黨“立委”，依法在三個月內進行“立委”補選，民進黨籍機安排民進黨人，及部分民進黨人以“脫黨”形式，或是親民進黨的人士，拿下這些被“罷”掉的議席，使得“立法院”的議席結構“朝大於野”，就可以為之欲為地操弄“立法院”行使對獨立機構人事的同意權，因而就故意推延，等待“大罷免”結果。儘管七月二十六日罷免投票的結果“吃了零雞蛋”，但仍然對八月二十三日第二波的“罷免”投票抱有期待，結果再次吃癟，原先的提名安排計劃被打亂。

