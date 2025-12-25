新華澳報：“最高顧問”能否讓王金平感受到誠意？

中評社香港12月25日電／澳門新華澳報25日發表文章：“最高顧問”能否讓王金平感受到誠意？以下為文章內容。



中國國民黨主席鄭麗文昨日在主持中常會時表示，前日下午她在李乾龍副主席兼秘書長的陪同之下，特別拜會前“立法院長”王金平，並正式邀請王金平出任國民黨的最高顧問。鄭麗文希望王金平退而不休，能夠繼續為中國國民黨作持續的貢獻。



鄭麗文作出此舉，連她自己都坦誠，是針對王金平本週日在高雄舉辦從政五十年感恩餐會，沒有邀請黨主席，卻聲稱特別邀請柯志恩代表國民黨出席，而引發黨內外各種議論，因而進行補救之舉。實際上，鄭麗文就在中常會“代為王金平作出澄清”說，因為鄉親的熱情，王金平不希望鋪張、高調，便定調在高雄舉辦。高雄在地的政治人物只要時間允許都會出席，也包含了民進黨的市長與“立委”。國民黨高雄黨部主委是柯志恩，所以王金平說，代表國民黨出席的是柯志恩，這一點都不奇怪，卻引起不必要的誤會、聯想與擴大的解讀。



然而，鄭麗文卻未能就引發這個意外的根源作出解釋，可能“最高顧問”一職仍然讓王金平難以釋懷。實際上，引發王金平對鄭麗文不滿，是因為鄭麗文為了力拚“九合一”選舉的“台灣尾”選情，計劃指派前“立委”張顯耀擔任第五位副主席，並成立南部智庫並及任執行長，直接督導台南、高雄、屏東“南三都”選戰。此消息傳出後，地方反彈聲浪不小。主要是因為張顯耀有官司纏身，而且他所涉的所謂“間諜洩密案”並非是民進黨當局“抗中保台”的產物，而是馬英九在位時親自督辦的案件，雖然後來承辦該案的台北地檢署以犯罪嫌疑不足為由，對張顯耀作出不起訴處分，但畢竟已被民進黨藉機煽動政治風波，馬英九政府也面臨極大壓力，因而南台灣地區的國民黨人，擔心已經若是由張顯耀督導“綠油油”的台南、高雄、屏東的選戰，可能會被民進黨“撿到槍”抓住操作的空間，讓本來就極為艱困的選戰“雪上加霜”。



而王金平作為台灣政壇的“長青樹”“不倒翁”，其政治生涯的穩固根基在於深耕數十年的地方派系勢力，而且更是以高雄“白派”為核心，輻射南台灣多縣市，通過人脈整合、基層服務與資源運籌形成嚴密網路，不僅支撐其個人仕途跨越半世紀，更長期影響台灣南部政壇格局與藍綠陣營的權力博弈，並構成高效的動員機制。在二零一八年的高雄市長選舉中，王金平一手操盤“三山造勢”活動，成功帶出韓國瑜的參選氣勢，助力藍營拿下綠營“鐵票倉”高雄，堪稱其地方勢力動員能力的巔峰。即使是二零二零年韓國瑜被罷免高雄市長，但王金平的地方根基仍未動搖。就以這次他操辦的從政五十周年感恩餐會為例，高雄藍營議員幾乎全員出席並幫忙“報桌”，現場近二千參與，再度證明其組織脈絡的完整性。

