國防部12月例行記者會內容全文

國防部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月26日電（記者 海涵）國防部12月25日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校就台海局勢、中日關係、中美兩軍交流、中國軍隊對外交流等問題回答記者提問。以下是問答全文：



記者：2025年，中國軍隊對外交流合作令人印象深刻。請發言人進一步介紹有關情況。



張曉剛：今年以來，軍事外交緊緊圍繞黨和國家工作大局，堅持元首外交戰略引領，聚焦服務備戰打仗，積極進取、奮力開創新局面。一是加強與俄、美、歐等戰略溝通，軍委領導應邀訪問俄羅斯，中美防長視頻通話並線下會晤，中法、中德開展防長訪問交流，中印（尼）舉行外長防長“2＋2”對話機制首次部長級會議，中英兩軍領導舉行雙邊會談，與有關國家防務部門開展機制性磋商，對外軍事關係走深走實，塑造有利戰略安全態勢。二是精心舉辦上合組織國防部長會議、中拉高級防務論壇、中非和平安全論壇首屆青年領軍者大會，在聯合國維和部長級會議提出支持聯合國維和改革轉型主張，北京香山論壇感召力影響力持續提升，多邊軍事外交凝聚共識，發出中國軍隊響亮聲音。三是中外聯演聯訓聯賽亮點紛呈，中俄（羅斯）海上聯演和空中戰略巡航、中馬（來西亞）“和平友誼”聯演、中埃（及）“文明之鷹”空軍聯訓、中塞（爾維亞）“和平衛士”陸軍聯訓等突出實戰，提升共同應對安全挑戰能力。四是針對有關國家在台灣、南海、歷史等問題上挑釁滋事，及時開展外交交涉、信息發布，揭穿虛假敘事，維護國家利益。國防部新聞發布增頻擴容，開通X平台賬號，讓更多海外受眾直觀瞭解中國軍隊。新的一年，我們將深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹習近平外交思想，積極踐行“四大全球倡議”，推動國際軍事合作高質量發展，為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰提供支撐，努力譜寫中國特色大國軍事外交新篇章。



記者：據報導，日本首相高市早苗談及“擁有核潛艇”問題時稱，“不排除任何選項”，日首相官邸官員此前稱日本應當擁有核武器。此外，日防衛省發布報告稱，中國國防開支“迅速增長”並加強在日周邊活動，還擬於2026年在沖繩部署移動雷達裝置，監視中方航母等軍事行動。請問發言人有何評論？

