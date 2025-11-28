國防部答中評：解放軍打“獨”促統不停歇

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月26日電（記者 海涵）就民進黨當局所謂“解放軍軍機今年繞台架次創歷年新高”言論，國防部新聞發言人張曉剛大校12月25日在例行記者會上回答中評社記者提問。他強調，解放軍打“獨”促統不停歇。“台獨”挑釁一次，我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。



據報導，台“國安局”近日稱，解放軍軍機今年繞台達到近3600架次，創歷年新高，解放軍軍機艦船執行39次“聯合戰備警巡”。此外，台防務部門還稱，針對大陸軍事行動制定戰備應變程序，做好應對解放軍突襲準備。



張曉剛就此指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍位台島周邊常態練兵備戰，組織反分裂反干涉行動，維護國家主權和領土完整，完全正當必要、合理合法。



張曉剛強調，解放軍打“獨”促統不停歇。“台獨”挑釁一次，我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。



張曉剛正告民進黨當局，認清現實、順應大勢，徹底放棄“台獨”分裂圖謀，停止一切挑釁引戰行徑，才是唯一正確的現實選擇。



就解放軍涉台活動，有美媒近期亦進行炒作，報導所謂解放軍“攻台”三步驟、“最佳攻台時間”和“最佳登陸地點”等。張曉剛在當天記者會上就此應詢指出，個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣“戰爭焦慮”，只會破壞台海和平穩定。



張曉剛重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。



張曉剛強調，如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝，堅決粉碎“台獨”分裂和外來干涉圖謀。

