國防部答中評：日本遮遮掩掩不如真心道歉

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月26日電（記者 海涵）國防部12月25日舉行例行記者會。發言人張曉剛大校就“日本有意弱化對外侵略歷史”一事回答中評社記者提問時指出，日方與其遮遮掩掩、欺世盜名，不如真心道歉、認罪贖罪，這才能夠真正取信於亞洲鄰國和國際社會。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，有媒體歷時數月走訪調查發現，日本多地“和平”紀念館正在悄然轉向——不少展現日本對外侵略歷史、揭示戰爭真相的展 陳內容被有意弱化、縮減甚至删除，能夠系統、客觀呈現日本加害歷史的展館已寥寥無幾。



張曉剛就此強調，日本軍國主義侵略歷史鐵證如山、滔天罪行無法掩蓋。



張曉剛說，如何對待這段歷史，是檢驗道德良知與和平誠意的試金石。我們奉勸日方，與其遮遮掩掩、欺世盜名，不如真心道歉、認罪贖罪，這才能夠真正取信於亞洲鄰國和國際社會。



除淡化對外侵略歷史，日本近來在軍事領域亦蠢蠢欲動——日本首相高市早苗談及“擁有核潛艇”問題時稱，“不排除任何選項”；日首相官邸官員此前稱日本應當擁有核武器；日防衛省發布報告稱，中國國防開支“迅速增長”並加強在日周邊活動，還擬於2026年在沖繩部署移動雷達裝置，監視中方航母等軍事行動；此外，還有報導稱，日本政府或於近期制定2026年度防衛預算，規模可能高達9萬億日元，再創歷史新高，將重點發展遠程打擊能力、推進自衛隊編制調整及發展太空作戰力量等。

