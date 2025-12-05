國防部：美渲染“中國軍事威脅”誤導國際

中評社北京12月26日電（記者 海涵）美國國防部日前發布2025年《中國軍事與安全發展報告》。國防部新聞發言人張曉剛大校12月25日在例行記者會上就此指出，美國年復一年發布此類報告，粗暴干涉中國內政，惡意曲解中國國防政策，憑空臆測中國軍力發展，誣蔑抹黑中國軍隊正常行動，通篇充斥著對華錯誤認知和地緣政治偏見，渲染所謂“中國軍事威脅”誤導國際社會，我們對此表示強烈不滿、堅決反對。



張曉剛說，中國堅定奉行防禦性國防政策，堅持積極防禦的軍事戰略，高質量推進國防和軍隊現代化，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益，始終是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中國軍隊積極踐行全球安全倡議，嚴格依據國內法和國際法行動，有理有利有節地維護自身正當權益，盡力提供國際公共安全產品，與各國軍隊攜手推動構建人類命運共同體。



張曉剛強調，台灣是中國的台灣，如何解決台灣問題是中國人自己的事。解放軍捍衛國家主權和領土完整，打“獨”促統天經地義、決不手軟，也不容美方置喙。中國對南海島礁及其附近海域擁有無可爭辯的主權，個別域內國家對中方侵權挑釁，域外勢力插手攪局、煽風點火，中方堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，正當合法、理性克制。值得指出的是，美方蓄意糾集盟友派海空力量到中國家門口抵近滋擾，中國軍隊採取必要措施予以應對無可非議。美方及其盟友停止一切危險挑釁行徑，才是避免海空意外事件的根本之策。我們敦促美方樹立正確對華認知，客觀看待中國和中國軍隊發展，停止炮製虛假敘事，停止挑動對立對抗，避免把兩國兩軍關係引入歧途。

