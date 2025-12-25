國防部批美台勾連：台海局勢緊張動蕩根源

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國防部新聞發言人張曉剛大校就近期美台勾連動向進行駁斥，他指出，民進黨當局勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁是台海局勢緊張動蕩的根源所在，“以台制華”注定失敗，“以武謀獨”自取滅亡。



賴清德日前受訪稱，要“以實力求和平”，重申美台關係“堅若磐石”，推動400億美元軍購。台防務部門負責人亦稱，美強調盟友分擔防衛責任，台需繼續推動“國防特別預算”以展現“防衛決心”。



張曉剛就此表示，當前，民進黨當局勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁是台海局勢緊張動蕩的根源所在。賴清德無原則跪美輸誠，瘋狂窮兵黷武，升高兩岸對立對抗，是不折不扣的“和平破壞者”、“戰爭煽動者”，現在竟然厚顔無恥地談“和平”，狂妄自大地空談“實力”，完全是不自量力、自欺欺人。



張曉剛說，正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，“棋子”難逃“棄子”宿命，背叛民族、分裂國家的人終將被釘上歷史的恥辱柱。



美國總統日前簽署“2026財年國防授權法案”，其中包括安排約10億美元用於“台灣安全合作倡議”、加強對台軍售。張曉剛就此表示，美方涉台消極法案粗暴干涉中國內政，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。



張曉剛指出，美方背棄自身承諾，變本加厲對台售武，助長“台獨”囂張氣焰，加速將台海推向兵凶戰危險境。民進黨當局不管台灣老百姓死活，任由美方敲骨吸髓，把台灣吃幹榨盡。



張曉剛強調，“以台制華”注定失敗，“以武謀獨”自取滅亡。我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理涉台問題，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係大局。

