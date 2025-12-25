日本出台對策欲防止移動電源電池火災

中評社香港12月25日電／共同社報導，日本政府23日公佈了一項綜合對策，旨在防止用於移動電源和智慧手機的鋰離子電池造成的火災。內容包括採取措施防止劣質商品流行、推進廢電池所含稀有金屬的循環利用等。由於垃圾收集車和公共交通工具上電池冒煙和起火事件頻發，政府力爭在2030年前杜絕電池原因的重大火災事故。



環境相石原巨集高在記者會上強調：“綜合對策是第一步。將力爭使重大火災事故為零，希望大家配合。”



對策包括公佈銷售安全性等存疑產品、無法取得聯繫的業者名單。還將推進在廢棄物處理設施安裝火災探測器，並加強對不當收集和保管業者的監管。



為推進資源再利用，自2026年4月起將移動電源等3類商品列入“指定再資源化製品”，規定製造商等有義務進行回收。此外，向地方政府出示老舊變形、膨脹電池的安全處理方法及回收時的混入防範措施。



針對民眾，將通過專門網站介紹處理方法及注意事項等加強資訊發佈，並翻譯成外語。力求徹底執行帶上公共交通工具時的規則。



除綜合對策外，政府還計劃從2026年度起將移動電源等納入小型家電循環利用法的回收對象。作為家庭垃圾等由市區町村進行收集等，力爭實現電池中所含稀有金屬的資源再利用。



據環境省統計，2023年度在回收車及垃圾處理設施中發生的疑似電池導致的冒煙或起火事件達21751起，飛機及列車上乘客在充電過程中也接連發生起火案例。