快評：日本議員密集竄台　加密勾連步伐

中評社快評／近日多位日本國會議員接連竄訪台灣，當中包括河野太郎、萩生田光一、鈴木馨祐、瀧波宏文等，多曾擔任日本內閣大臣或重要政府職務，萩生田光一還是日本自民黨代理幹事長。台灣對日窗口機構“台灣日本關係協會”稱，從12月下旬到明年年初，訪問台灣的日本國會議員預計約有30位。



日本首相高市早苗上月於國會宣稱“台灣有事”可能構成日本“存立危機事態”，嚴重惡化中日關係。在此背景下，日本國會議員密集串台，性質更為惡劣。高市沒有收回錯誤言論，日本政府也未從中吸取教訓，而是繼續加密與台灣勾連步伐。



高市早苗上台後，日本政府進一步右翼化。除了發表涉台錯誤言論，較早前，高市又提出推進修改安保相關三份文件的討論，稱要提升持續作戰能力，修訂內容可能包括將防衛預算增加至國內生產總值2%以上。



上周四，一名日本首相官邸官員受訪時宣稱“日本應該擁有核武器”。日本《周刊文春》報導指發表擁核言論的官員，是高市早苗的親信、高市內閣成員、首相輔佐官尾上定正，負責與國家安全、核軍縮及核不擴散相關的重要政策。日本右翼勢力鼓吹擁核，是對戰後國際秩序與核不擴散體系的公然挑釁，對地區和國際和平穩定構成嚴重威脅。



萩生田光一近日竄台時高調鼓吹所謂“台日關係史上最佳”。很明顯，日本右翼希望“台灣有事”這個話題更加發酵，升高台海衝突風險，借機突破日本“專守防衛”空間。



當此中日關係敏感時期，日台加密勾連步伐，無異於火中取栗、火上澆油，危及亞洲和平發展。中方絕不會容忍，勢將採取必要措施予以反制。任何外部勢力與“台獨”勾連，都將付出沉重代價。