港消防處各工協會譴責網上有人散布不實言論

消防處各工協會強烈不滿和嚴厲譴責網上有人以不盡不實、具誤導性的言論，企圖“以災亂港”，散布不實資訊以挑釁社會矛盾。（圖片來源：大公文匯報資料圖片） 中評社北京12月26日電／據大公文匯報報導，大公文匯全媒體報導，消防處六個工協會今日（25日）發表聲明指，留意到近日一名自稱“冼國林”的市民在社交媒體上就大埔宏福苑火災，作出針對消防處處長及對部門不符合事實的言論，當中包括對部門滅火救援策略、指揮和資源調配及跨境協作等方面的虛假資訊和失實指控。聲明指出，其言論不但侮辱消防處不同職系同事的專業和嚴重打擊團隊精神，更企圖誤導市民對部門整體行動的理解。



該六個工協會包括香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會、香港消防處救護員會及香港消防退休人員互助會。聲明指，“冼國林”在社交媒體上聲稱收到“消防高官朋友”轉發內部消防同事的WhatsApp短訊，但經消防處各工協會查證，並沒有會員收到或發出類似訊息，相關內容與事實完全不符，其來源及真實性均存在重大疑問。



聲明提到，就棚網防火工作方面，留意到相關政府部門已作出適當回應。事實上，屋宇署已多次發出通告函件，列出棚網的阻燃標準，並對違規情況採取行動。而所謂的“不低於助理處長官階的朋友”對消防處和相關政府部門的工作範疇和認識完全不理解，言論極不專業，有違高級指揮官對防火工作知識的應有水平，因此懷疑有人企圖以虛假資訊誤導公眾，損害消防處的專業形象。



消防處各工協會亦澄清，經會員反映，處長親自主持高級官員分享會的目的，是感謝各前線指揮官在火災中的辛勤付出，同時關心各級同事的心理狀況，並安排臨床心理學家提供專業支援。此外，為配合火災後的檢討工作，除了聆聽他們在災場所面對之困難，亦廣泛徵集各方對滅火救援裝備和戰術的意見。有關“冼國林”在社交媒體聲稱處長指派一名“前助理處長”接受傳媒訪問，聲明指出，消防處各工協會理事會成員及退休人員一向支持消防處，亦不時接受傳媒訪問，透過其自身的行動經驗和專業知識，解答傳媒的問題。



至於“冼國林”在社交媒體上就滅火策略提出的質疑，聲明表示對此極度憤怒，認為有關言論侮辱消防人員的專業。事實上，部門已使用“熱成像無人機”協助偵察及監察現場情況。消防處各工協會亦從國家消防救援局和廣東省消防救援總隊中得悉，滅火無人機受限於負重、水壓及高溫環境穩定性，相關技術尚在探索試驗階段，還未正式使用。另一方面，直升機投擲水彈以撲滅山火的策略並不適用於樓宇火警，因為直升機會產生強烈氣流，加劇火勢蔓延。當直升機進入樓宇火警引致的濃煙範圍時，有機會導致引擎失效，對現場環境及救援人員，以至飛行安全構成嚴重威脅。而且，直升機投下的水彈更有可能進一步破壞竹棚的結構，影響在場人士的安全。此外，超高雲梯車對道路承重及操作闊度要求極高，即使拆除行人路上的欄杆，行人路的承重能力亦難以讓超高雲梯車安全使用。

