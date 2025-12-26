林定國：國際組織落戶　提升香港國際認受性

中評社北京12月26日電／據新華社報導，對於國際統一私法協會將在香港設立亞太地區聯絡辦公室，香港特區政府律政司司長林定國25日表示，國際組織落戶是對香港投下信心一票，必能提升香港在國際間的認受性和聲譽，鞏固香港作為國際法律服務中心的地位。



據悉，該辦公室預計將於2026年下半年進駐香港法律樞紐，作為國際統一私法協會百年慶典活動之一，也是國際統一私法協會成立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室。



林定國表示，協會區域辦公室選址香港，代表協會對香港作為國際法律服務中心的信任，認為香港是最適合的地方，讓辦公室發揮拓展組織業務、推廣法律原則的功能。相信這對鞏固香港地位也必定有正面幫助，意義非常重大。



目前，海牙國際私法會議亞太區域辦事處，以及律政司與聯合國國際貿易法委員會合作項目辦公室均設於香港，總部設在香港的國際調解院也正式開業。



林定國說，眾多國際組織選擇在香港設立辦事處，代表這些組織對香港投下信心一票；越多機構投票支持香港，香港的國際認受性、聲譽也必然越來越高，同樣有助鞏固香港國際法律樞紐的地位。



他表示，當各地人士來港交流，認識香港的法律服務及相關配套，感受到其好處，將形成連鎖反應，吸引更多人使用香港的法律服務，進一步鞏固香港非常國際化、備受國際認同的法律和爭議解決服務中心地位。