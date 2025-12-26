香港旅客回流　百業回暖　經濟回氣

失業率從高位回落，基層打工仔工作機會及收入增加，其中飲食業最快回暖。圖為餐廳顧客眾多。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京12月26日電／據香港文匯報報導，2025年即將進入歷史，這一年我們經歷許多挑戰，同時迎來更多機遇。在這高低跌宕的一年里，經濟一度受貿易戰等因素衝擊，海皇粥店、鴻星中菜等老字號接連退場，但舊去新來永遠是市場常態，香港在全球百年變局下展現強勁的經濟韌性，進入下半年結業潮漸緩、新店接連開張，失業率亦從高位回落，基層打工仔工作機會及收入增加。其中，飲食業最快回暖，曾因市道不景兩度轉行做保安員的馮女士重投熱愛的飲食業，她說行業解凍，人手需求上升，“市道已回復昔日熾熱時的八成，多咗唔少旅客幫襯。”



香港過去一年雖然受北上消費熱潮影響，接連有多間連鎖零售及飲食集團結業，失業率一度由年初3.1%攀升至今年7月至9月的3.9%，其間零售業及餐飲服務活動業的失業率，分別由4%及4.7%升至5.3%及6.8%全年高位。解散的公司（見表）也在2月見新高，但新成立的公司數量始終多於解散的公司，顯示市場的樂觀情緒一直多於悲觀。踏入第三季，市況進一步改善，失業率見頂回落至3.8%，零售及飲食業尤其顯著。



從事餐飲樓面工作逾30年的馮女士見證當中的起跌。她昨日接受香港文匯報訪問時憶述，她於新冠疫情前十多年，一直於尖沙咀一帶的連鎖茶餐廳擔任樓面員工，工作十分穩定，當時本地客與旅客各佔半數，餐廳生意興隆，店舖甚至24小時營業。然而，新冠疫情爆發後，訪港旅客大減、晚市禁止堂食等，全港飲食業生意重挫，餐廳的人手需求亦大減，她亦在開工不足下無奈主動離職，報讀再培訓課程考取保安人員許可證，轉行做保安。



“餐廳包兩餐，想飲杯嘢無問題”



“保安工時長，時薪較低，更不包膳食；餐廳工作包兩餐，我想飲杯嘢開句聲都沒問題，這對我很重要，省回不少錢。”習慣飲食業工作的她於2023年疫後復常下，一度重返九龍灣工廠區一間茶餐廳當全職樓面。馮女士說，當時飲食業市道仍未旺盛，顧客多帶走外賣，堂食人流量少，全靠有工廠區寫字樓客頂住，市道淡靜下，她再次離職當保安。



近月訪港客回升 旅遊區生意好轉



直至近月隨著訪港旅客量穩步回升，尖沙咀等旅遊區生意回暖，馮女士舊東家的餐廳人手需求大增，但要招聘合適員工卻不容易，其中一個原因是不少疫情下已轉行當保安員的從業員均嫌飲食業工作較辛勞而拒絕回流。

