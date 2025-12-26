大埔宏福苑火災已有65名傷者康復出院

中評社北京12月26日電／據新華社報導，香港特區政府醫務衛生局25日表示，大埔宏福苑火災中79名傷者在公立醫院接受治療。截至12月23日，65人先後康復出院，餘下14人情況穩定。傷者整個治療和復康過程所需的醫療服務費用全免。



此外，特區政府醫務衛生局表示，直至2026年12月31日，宏福苑共八座樓宇的所有居民包括外籍家庭傭工均可享有全額醫療費用豁免，涵蓋醫院管理局轄下的住院、家庭醫學及專科門診、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至12月23日，香港醫管局已為約1600名受影響居民提供醫療服務。



特區政府醫衛局日前還推出家庭醫生義診計劃和中醫義診服務，支援受影響居民的基層醫療服務需要，直至2026年2月28日。康健中心個案經理會按情況及居民意願，安排他們接受家庭醫生和中醫各三次免費診症，服務涵蓋藥物及相關治療。此外，牙醫免費鑲配假牙服務於12月23日推出，服務涵蓋鑲配假牙和口腔治療服務。



截至12月23日，有超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過600個服務點。牙醫免費鑲配假牙服務有超過80名私營牙醫參加。