美保守派智庫學者：“中國衝擊論”站不住腳

美國企業公共政策研究所文章截圖（圖片來源：國際在線） 中評社北京12月26日電／國際在線專稿：當前全球經濟復甦乏力、貿易保護主義抬頭，部分西方政客與媒體頻繁炒作“中國衝擊論”，企圖將損人不利己的“關稅大棒”合理化。美國知名保守派智庫美國企業公共政策研究所（American Enterprise Institute for Public Policy Research）高級研究員詹姆斯·佩索科基斯（James Pethokoukis）近日發文稱，基於大量數據分析與案例研究，“中國衝擊論”站不住腳，中國融入全球經濟促進了美國經濟增長，實際上顯著提高了美國人民的生活品質。



詹姆斯·佩索科基斯表示，許多美國人談起中國經濟崛起，聯想到的往往是美國工廠倒閉、城鎮衰敗的故事，以及美國政治中持續至今的焦慮轉向。然而這種敘事雖影響深遠，卻並不完整：整體來看，在中國重塑全球經濟的同時，美國的繁榮程度實際上也有所提升。他指出，所謂的“中國衝擊論”掩蓋了許多真相。



佩索科基斯援引了美國國家經濟研究局（NBER）的一份報告，該研究報告通過分析長達六十年的全球貿易與生產率數據得出結論，在1960年至2020年期間，全球貿易摩擦的下降拉低了美國在全球GDP中的占比，但由於全球生產可能性的擴展，也為美國帶來了總體福利增益。



他據此進一步分析稱，儘管中國經濟的快速增長降低了美國在全球GDP中的占比，但同時也通過降低各類商品的價格、提升美國企業生產便利性，切實改善了美國人的生活水平。美國在經濟體量上的“相對規模”看起來變小了，但在“絕對意義”上卻變得更加富裕。



該智庫另一位高級研究員斯科特·溫希普（Scott Winship）也提出，實際上，與中國之間貿易總量的增加，反而可能推動了美國製造業就業的增長與產業發展，這與美國主流敘事恰恰相反。

