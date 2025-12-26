澤連斯基與美方通話　俄方：正分析新草案

8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（左）抵達美國華盛頓白宮。（圖源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基25日晚說，他當天與美國總統特朗普的特使威特科夫、女婿庫什納通電話，就接下來的會晤形式、加快實現“真正和平”的時間安排等議題進行討論。俄方當天表示，正在分析最新版“和平計劃”草案。



澤連斯基25日晚在視頻講話中稱，通話近一個小時，效果“非常好”，雙方討論了諸多細節，有一些“好想法”和“新想法”。



他說，當地時間25日晚些時候，烏談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫將繼續與美方團隊磋商，“今天討論的內容如能成功落實將非常重要”。



澤連斯基稱，一些協議文件已著手準備並接近完成，一些文件已完全就緒，但在一些“敏感問題”上，仍需開展工作。“接下來幾周可能同樣緊張忙碌”。



澤連斯基24日公布最新版俄烏“和平計劃”草案20點內容，並強調這份框架文件仍為草案，其條款可能在談判過程中有所修改。



據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫25日表示，俄總統特別代表德米特里耶夫向總統普京提交的最新版俄烏“和平計劃”草案正在分析中。



佩斯科夫說：“我們正在分析這些材料，然後根據國家元首的決定，將繼續與美國方面溝通。”此前，他透露，德米特里耶夫已向普京匯報其在美國佛羅里達州邁阿密與美國官員會談的情況。