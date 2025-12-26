香港跨年夜兩口岸延長通關時間

1月1日凌晨，煙花在香港維多利亞港上空綻放，迎接2025年的到來。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，香港特區政府節慶安排跨部門工作小組25日公布，跨年夜除港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸24小時通關外，羅湖口岸旅客清關服務由原來當晚12時關閉改為翌日凌晨2時關閉，深圳灣口岸旅客和客車清關服務由原來當晚12時關閉改為通宵服務。



據介紹，跨年夜港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至翌日凌晨0時56分開出。為更有效分流跨境私家車，在元旦深圳灣口岸實施24小時通關期間，衹有持落馬洲管制站封閉道路通行許可證的跨境私家車可行走落馬洲／皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲／皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦凌晨時段使用深圳灣口岸。



跨境巴士方面，特區政府與跨境巴士服務營辦商安排新增元旦凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，將會加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子及佐敦等出發的跨境巴士，以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。



特區政府發言人表示，本次落實特別通關安排，便利兩地居民雙向奔赴，反映港深合作高效緊密。特區政府會密切監察情況，有需要時作出迅速應變及靈活調配人手，確保口岸運作暢順。特區政府也已為過關人流高峰期制定額外預案，並做好應對各種情況的準備及防控工作，包括組成跨部門聯合指揮中心等。



