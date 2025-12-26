日民衆就執政聯盟放寬武器出口限制集會抗議

12月25日，民眾在日本東京的自民黨總部大樓前參加抗議活動。（圖源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，針對日本執政聯盟自民黨與日本維新會擬取消對武器出口的5種類型限制、為武器出口大幅“鬆綁”，日本民眾25日下午在位於東京的自民黨總部前舉行抗議集會。



在集會現場，抗議者手舉寫有“不要出售‘日本製造’的武器”“不要戰爭”“堅決反對武器出口”等字樣的牌子，要求執政聯盟停止旨在放寬武器出口限制的一切努力。



抗議者杉浦陽子接受記者採訪時表示，“5種類型限制”可遏制殺傷性武器出口。取消“5種類型限制”後，可能將出現日本出口的武器導致其他國家的人被殺害的情況，希望執政聯盟盡快停止這種做法。



抗議者保羅·麥卡廷來自澳大利亞。他對記者說：“我反對戰爭，不希望日本製造的武器和軍艦出口到其他國家。”他表示，政治家的責任之一是維護和平，而不是發動戰爭。



一名不願透露姓名的抗議者向記者表示：“日本是不能發動戰爭的國家，但日本一邊自詡法治國家，一邊修改法律，把用於戰爭的武器出口到海外，我認為這是絕對不對的，是絕對不可以做的。”



抗議者代表當天向自民黨遞交請願書。請願書中寫道，停止一切旨在廢除“5種類型限制”的相關工作。



根據現行“防衛裝備轉移三原則”運用指南，日本向其他國家出口的防衛裝備原則上僅限於救援、運輸等5種以後勤用途為主的武器類型。



本月15日，日本自、維執政聯盟召開會議，就修改“防衛裝備轉移三原則”運用指南、取消對武器出口的5種類型限制達成一致，並確認將於明年2月向內閣提交相關動議。該動向在日本國內引發強烈擔憂和批評。