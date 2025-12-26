全球南方這一年：成為完善全球治理關鍵力量

這是11月22日在南非約翰內斯堡拍攝的二十國集團領導人第二十次峰會標識。二十國集團（G20）領導人第二十次峰會22日在南非約翰內斯堡開幕，會議當天通過了《二十國集團領導人約翰內斯堡峰會宣言》。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，2025年，百年變局加速演進。地緣衝突多地爆發，單邊主義、保護主義逆流湧動，政治極化、全球治理失序等多重風險交織叠加。在動蕩變革世界中，全球南方國家群體性崛起，成為維護國際和平、帶動世界發展、完善全球治理的關鍵力量。



多國受訪人士認為，全球南方國家堅持團結自強、共謀發展，在全球治理體系中的角色正從被動參與轉向主動作為，推動世界政治經濟格局深刻演變。中國作為全球南方的當然一員，正同其他全球南方國家一道，譜寫人類發展的歷史新篇。



獨立自主的堅定追求



2025年，追求獨立自主的全球南方聲音在世界各地激蕩。



“自主，是2025年全球南方的關鍵詞。”沙特阿拉伯利雅得政治和戰略研究中心研究員阿蔔杜勒－阿齊茲·沙巴尼說，越來越多的全球南方國家不再跟隨西方亦步亦趨，而是在獨立自主的發展道路上前行，積極參與國際事務，維護本國和本地區的正當權益。



在非洲大陸，對西方駐軍下“逐客令”的浪潮持續，追求公平正義的呼聲不斷高漲。今年7月，法國正式向塞內加爾移交最後兩處軍事基地，宣告結束在西非和中非地區的軍事常駐。今年2月，非洲聯盟峰會以“通過賠償為非洲人和非洲人後裔伸張正義”為主題，傳遞出獨立自強、糾正歷史不公等明確信號。



拉美地區同樣發出反霸反幹涉的呼聲。面對美國以“打擊販毒”為由不斷在加勒比海域加碼軍事部署、施壓委內瑞拉，拉美多國明確表示反對。委內瑞拉民眾多次舉行遊行抗議美國霸淩行徑。哥倫比亞總統佩特羅警告，美國如果悍然發動武力攻擊，“將會發現強大的美洲豹正在覺醒”。

