人民幣高見6.99　十五個月首升穿七算

中評社北京12月26日電／據大公報報導，人民幣兌美元延續強勢。離岸人民幣自去年9月以來，昨日首次升穿“七”算，曾高見6.9964；在岸人民幣日盤收漲95點報7.0066，此前高位在2023年5月17日。分析認為，美聯儲月中降息後美匯指數走弱；年底臨近外貿企業結匯需求上升等，帶動人民幣兌美元升值，預期2026年人民幣兌美元仍將保持較強勢頭。另一方面，分析建議外貿企業不要押注人民幣匯率單邊走勢，要堅守本業，控制好匯率波動風險。



昨日人民幣兌美元中間價上調75點報7.0392，為去年9月30日以來高位；在岸人民幣盤中曾觸及7.0061元。12月以來，人民幣兌美元升勢凌厲，當月累計，人民幣在岸日盤收盤價及中間價已分別上漲728和397點，月內累計漲幅為1.04%及0.56%。



粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒、研究員馬家進在報告內指出，四股力量驅動人民幣對美元匯率升值︰一是美匯指數走弱，人民幣對美元匯率被動走強；二是中國股市走強，人民幣資產吸引力上升；三是年底出口企業結匯需求上升，同時人民幣匯率升值進一步推高結匯意願，企業結匯與匯率升值相互促進；四是人民銀行為保持人民幣對一籃子貨幣匯率穩定，引導人民幣對美元匯率合理有序升值。



美元明年料續弱勢



人民幣匯率升值對中國資產和資本市場均構成利好。東方金誠首席宏觀分析師王青指出，人民幣持續升值會增大國內資本市場對外資的吸引力，匯市走強也有助提振國內資本市場信心。中國銀河證券首席策略分析師楊超看來，人民幣匯率持續穩步升值，極大利好A股市場走勢，建議關注彈性較大的科技板塊。



對後續人民幣表現，東吳證券首席經濟學家蘆哲判斷，2025年可能是新一輪升值周期的開始，預計2026年在美匯指數保持結構性弱勢的情況下，經常項目順差和證券投資資金淨流入或推動人民幣對美元升破7，若全年繼續保持年化波動率3%至4%，預計2026年底人民幣對美元或升向6.7至6.8水平。