貨幣專家：明年金價或見一萬美元

裡卡茲料明年底金價或升至一萬美元。（大公報） 中評社香港12月26日電／大公報報導，隨著金價不斷創下歷史新高，傳奇貨幣專家裡卡茲（Jim Rickards）表示，貴金屬在下一段的升勢，可能會比許多投資者預期的更為猛烈，即使2026年底金價將升至每盎司1萬美元，他亦不會感到意外。



實物交收需求成催化劑



裡卡茲表示，紙金屬市場與實物金屬市場之間的結構性失衡，正在為價格大幅上行創造條件，尤其是一旦投資者開始要求實物交收，行情或將更具爆炸力。他說，紙黃金的規模（白銀也是如此）相對於實物供應，可能是100比1。只要投資者不斷把合約滾動延期、不要求交收，市場就能正常運轉。不過，一旦實物需求上升，情況就會立刻改變。而只要市場有一部分人要求實物交收，商品交易所和託管機構便無足夠實物應付。



裡卡茲表示，此前曾估計到2026年底金價將升至5000美元。然而，近期的價格走勢迫使他重新審視這一目標。他現在相信，在2026年底之前黃金升至1萬美元也不會驚訝。



金價在年底持續攀升，在周三曾升破4525美元，升近1.2%，再創歷史新高。在周三收市時，金價略為回落至4479美元。周四是聖誕節假期，全球多個主要黃金交易市場均休市，黃金的交易亦較疏落。