香港今年新盤成交2萬宗　創新高　

來源：香港商報 中評社香港12月26日電／香港商報報導，今年本港一手住宅市場相當暢旺，量額雙創新高。據美聯物業研究中心綜合“一手住宅物業銷售資訊網”資料及市場消息，今年以來（截至12月23日）一手成交量錄19851宗，較去年全年15502宗高出約28.1%，創2013年一手銷售條例後的新高；金額方面，一手樓市全年成交金額達2018億元，比去年全年的1880億元高出約7.3%，為自2021年首次突破2000億元水平後再創新高。



啟德區成一手成交“雙冠王”



昨日，美聯物業分析師岑頌謙介紹指，根據“一手住宅物業銷售資訊網”的地區劃分，啟德區成為今年一手成交量及成交金額最多的“雙冠王”，足見啟德區一手市場深受市場歡迎。宗數方面，今年以來（截至12月23日），啟德區以2373宗居首，該區新盤吸金能力同樣冠絕全港，成交金額達330億元。區內有多個新盤帶動，包括啟德海灣、維港.雙鑽、柏蔚森、天璽.天、澐璟等。



至於宗數排第二位的是將軍澳區，年內一手成交量錄得2045宗；第三位是屯門區，錄1790宗；而今年成交量最高新盤SIERRA SEA，以1536宗帶動十四鄉躋身第四位；宗數錄1474宗的香港仔及鴨脷洲（包括黃竹坑）則排第五位。



值得留意的是，因黃竹坑站有不少高價成交帶動，令該區年內一手成交金額高達251.7億元，以金額計則躋身第二位，主要是受惠今年一手吸金王黃竹坑站滶晨的帶動，而該盤年內吸金超過120億元。



啟德區已成內地客置業“主場”



事實上，近年新盤供應集中在啟德新區，該區已成為內地客置業的“主場”。



據另一地產代理中原地產的數據顯示，僅是11月份，啟德共錄得280宗成交，其中148宗（逾52%）來自普通話拼音買家，宗數為全港之冠。