韓國檢方要求判處尹錫悅10年有期徒刑

中評社北京12月26日電／韓國負責調查緊急戒嚴事件的特檢組26日以涉嫌妨礙逮捕等罪名提請法庭判處韓國前總統尹錫悅10年有期徒刑。



新華社援引韓國YTN電視台26日報導，首爾中央地方法院當天召開針對尹錫悅涉嫌妨礙執行特殊公務案件的結案公審。特檢方面提請法庭就尹錫悅涉嫌妨礙逮捕、侵害國務委員審議權等罪名綜合判處其有期徒刑10年。



特檢組方面認為，尹錫悅涉嫌指示總統警衛處阻止高級公職人員犯罪調查處對其逮捕、指示刪除加密電話通信記錄。此外，尹錫悅在發佈緊急戒嚴令時，為營造舉行國務會議的假象，僅召集部分國務委員，從而侵害了未能參會的國務委員的戒嚴審議與表決權。



特檢組指出，被告的罪行嚴重破壞了韓國法律秩序，給信任被告並選其為總統的國民帶來巨大傷害。被告在調查和審判過程中，不僅沒有向國民表達反省或道歉之意，反而一再主張發佈緊急戒嚴的正當性。為扶正被被告人破壞的憲法和法治主義，並確保最高權力者濫用權力的犯罪行為不再在韓國重演，有必要嚴厲追究其法律責任。



據報導，當天的結案公審是尹錫悅與緊急戒嚴相關的4起審判中首個結束公審的案件。韓媒分析稱，該案或成為衡量隨後一系列相關審判結果的“風向標”。



去年12月，韓國時任總統尹錫悅發佈緊急戒嚴令。今年1月，韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部以“涉嫌發動內亂”拘留起訴尹錫悅，尹錫悅成為韓國憲政史上首位被起訴的現任總統。4月，韓國憲法法院宣佈通過對尹錫悅的彈劾，尹錫悅被罷免總統職務。特檢組今年6月啟動相關調查。