美封鎖下　委內瑞拉石油產區仍有油輪進出港

中評社北京12月26日電／據新華社報導，當地目擊者日前向新華社透露，23日在該國西部馬拉開波湖這一核心產油區，仍可見油輪正在等待出海或穿過拉斐爾·烏達內塔將軍大橋進入巴霍格蘭德港口。



馬拉開波湖區域是委內瑞拉原油向世界各地出口的關鍵通道。儘管面臨美國近期扣押油輪事件等影響，委內瑞拉的石油工業並未完全停擺。委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯20日發帖稱，委石油公司2025年底已達成日產120萬桶石油目標。



羅德里格斯21日還在社交媒體發帖證實，美國石油公司雪佛龍的油輪裝載著原油合法駛離委內瑞拉前往美國。據外媒報導，雪佛龍公司11月每日向美國出口原油約15萬桶。



美國總統特朗普16日在社交媒體發文稱，美方已將委內瑞拉政府列為“外國恐怖組織”，他當天下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖。17日，羅德里格斯通過社交媒體發布政府公報說，委內瑞拉國家石油公司原油及其衍生品的出口業務目前正常進行，與該公司業務相關的油輪繼續在“充分保障、技術支持和運營擔保的情況下航行”。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。特朗普11月底威脅可能“很快”通過陸路打擊委內瑞拉“毒販”。委內瑞拉多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美軍事擴張。