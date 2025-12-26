【
日本新財年防衛預算再創新高
2025-12-26 16:32:54
中評社北京12月26日電／據新華社報導，據日本共同社報導，日本政府26日批准2026財年預算案，其中防衛預算超過9萬億日元，再創新高。
日本政府在2022年底正式通過新“安保三文件”。文件指出，將在2023至2027財年將日本防衛費總額增至約43萬億日元。自2023財年起，日本防衛預算接連突破6萬億日元、7萬億日元、8萬億日元大關。
