日本新財年防衛預算再創新高

中評社北京12月26日電／據新華社報導，據日本共同社報導，日本政府26日批准2026財年預算案，其中防衛預算超過9萬億日元，再創新高。



日本政府在2022年底正式通過新“安保三文件”。文件指出，將在2023至2027財年將日本防衛費總額增至約43萬億日元。自2023財年起，日本防衛預算接連突破6萬億日元、7萬億日元、8萬億日元大關。