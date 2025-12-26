2025回望：加沙停火了，明天會好嗎？

2025年10月4日，人們在耶路撒冷參加遊行集會，要求政府迅速在加沙地帶實現停火。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，第一階段加沙停火協議生效已有兩個多月。在耶路撒冷，深夜和清晨喚醒我的，不再是無休止的導彈防空警報和手機彈窗預警，而是窗外叮叮當當的施工聲。



以色列似乎希望盡快擺脫“戰爭狀態”，恢復“正常”。



表面恢復“正常”或許有可能，但社會深層改變已經發生。安全焦慮成為日常，不同群體關於戰爭目標、代價與國家未來方向的分歧不斷加深，社會共識與信任被反復消耗。



巴勒斯坦加沙地帶呢？新年將至，我站在距離耶路撒冷幾十公裡的加沙邊境，滿目盡是瘡痍。



聯合國最近公布的衛星圖像顯示，經歷過以色列數千次空襲之後，加沙地帶有超過12.3萬座建築物被毀，另有7.5萬座受損，占到總數的八成以上。以色列媒體說，僅清理這些戰爭瓦礫，就需要至少10億美元。



樓體可以重建，生命卻已永遠逝去。從2023年10月7日那個周六的清晨戰火重燃開始，哪怕是對於早已習慣了緊張對峙的巴以雙方而言，這輪衝突的烈度與外溢效應仍是前所未有——



逾7萬人殞命，17萬多人受傷，近200萬人流離失所。據巴勒斯坦衛生部門統計，至今仍有約1萬人的遺體被埋在廢墟之下。



歷經兩年多的轟炸與逃亡，見證太多生離死別，巴以民眾終於在今年10月9日等來了翹首以盼的第一階段停火協議。