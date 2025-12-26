推動兩國方案落實　中國在中東“止戈為和”

中評社北京12月26日電／據新華社報導，自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，戰火從巴以地區漸次蔓延至東地中海、紅海、海灣地區，先後有十多個地區國家和域外大國捲入，嚴重衝擊中東地緣政治格局。尤其是加沙地帶230萬巴勒斯坦人承受了慘絕人寰的民族劫難，巨大的人道主義危機引發國際社會嚴重關切與擔憂。



面對嚴峻的國際和地區局勢，以及各方立場紛繁複雜的背景，中國始終以清晰、理性、負責任的聲音，呼籲停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止衝突擴大，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決注入穩定力量，作出實質性貢獻。中國方案、中國理念以及中國的和平形象，不僅贏得中東國家高度評價，也獲得國際社會廣泛認同。



國際社會有識之士普遍認為，中國在遏止衝突、凝聚共識、推動落實“兩國方案”等方面發揮了重要而獨特的作用。



凝聚促和共識：多邊舞台上的中國聲音



作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國在推動和平解決巴勒斯坦問題上從未缺席。此輪衝突爆發後，中國在聯合國場合上百次發聲支持巴勒斯坦正義事業。僅2025年，中國在安理會近30次為巴勒斯坦問題仗義執言。2023年10月13日，在新一輪巴以衝突爆發數日後安理會舉行的緊急磋商中，中國代表的聲音鏗鏘有力：解決巴以問題，軍事手段不是出路；根本出路在於盡快恢復真正的和談。



中國不僅表明立場，更提出建設性方案。2023年11月30日，中國外交部發布《中國關於解決巴以衝突的立場文件》，重申中方對巴勒斯坦問題的原則立場，並提出5點解決衝突的建議。2024年9月，中國在安理會中東問題高級別會議上提出推動中東和平的“四點主張”；2025年7月，又在聯合國提出“五點建議”，敦促國際社會採取切實行動。這些倡議聚焦停火止暴、人道救援、推動和談與落實“兩國方案”，為陷入僵局的和平進程提供了務實思路。



中國還通過中阿合作論壇、金磚國家、上海合作組織等多邊機制，以及在雙邊領導人會談中，持續呼籲國際社會聚焦巴勒斯坦問題，凝聚促和共識。2025年，中俄、中法領導人就中東局勢深入溝通並達成重要共識，體現了大國協調對維護地區穩定的意義。