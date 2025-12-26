外媒年終感慨“永遠不要低估中國”

中評社北京12月26日電／據新華社報導，彭博新聞社網站12月24日發表題為《跟我重復：永遠不要低估中國》的文章，作者為該社專欄作家任淑莉。文章指出，從美國總統特朗普發起的貿易戰到人工智能的發展，2025年可謂跌宕起伏。其中最重要的啟示之一就是：永遠不要低估中國。



“忽視中國大錯特錯”



彭博新聞社的這篇文章說，年初，經濟學家預測，中國將重蹈日本在20世紀90年代的覆轍。特朗普的連任以及出口商供應鏈多元化和業務外遷等趨勢，都對中國製造業的主導地位構成挑戰。



然而，到了年底，大家的看法徹底改變。中國敢於對抗特朗普貿易霸凌策略，保住了自身地位，仍然是全球最有活力的“工廠”。隨著人工智能熱潮推動香港股市創下四年來新高，外國投資者正在回歸。



中國是如何擺脫困境，在科技、生物技術乃至國防領域取得令人矚目的成就？



文章認為，首先，中國對高等教育的重視開始見效。中國的人才儲備大幅增長：2000年至2020年間，工程師人數從520萬激增至1770萬；2022年，在全球排名前20%的人工智能研究人員中，有47%的人是在中國完成了本科學業，遠遠高於美國所占的18%。這意味著，根據大數定律，創新突破勢必發生，而且中國在先進製造業方面仍然占據成本優勢。



其次，中國務實，人工智能領域的競爭就是一個很好的例證。美國追求“聖杯”——這裡更確切地說是通用人工智能，而中國則推動該行業“突出應用導向”，力求把人工智能可能帶來的有利因素鎖定於加強製造業優勢。在全國各地，工業機器人都在“黑燈工廠”中運行，這些工廠的自動化帶來了極高的效率，即使在燈光昏暗的情況下也能正常工作。企業也在利用人工智能加快物流運輸並縮短產品設計周期。

