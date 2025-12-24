胡偉星：中評是創新型媒體　展現獨特價值

澳門大學社會科學學院院長胡偉星（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月28日電（中評社報導組）澳門大學社會科學學院院長胡偉星日前在“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”上指出，中評社是另類的創新型媒體，其發展經驗值得廣大新聞從業者借鑒與反思。在內地，商業化媒體難以達到這樣的高度，官方媒體也無法發揮同樣的作用，而中評社集各家之所長，充分展現了自身的獨特價值。



為紀念中評社成立20周年，“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”12月16日在香港舉行，20餘名來自兩岸及港澳的專家學者及傳媒高層與會，就汪道涵與郭偉峰對中評的歷史性貢獻、中評社創立與發展歷程、在兩岸關係中發揮的獨特作用、智庫媒體建設經驗與啟示、中評社未來發展前景等話題進行深入交流探討。



作為中評社成長的見證者，胡偉星對中評社及創社社長郭偉峰深感敬佩。他指出，中評社在中國新聞發展史與兩岸關係交流史上，均發揮了不可替代的獨特作用。



“中評社絕非普通通訊社，堪稱另類創新型媒體。”胡偉星表示，憑借“智庫媒體”的精準定位，中評社已在兩岸、大中華地區乃至國際學術界產生重要影響力。



胡偉星說，中評社已成為他瞭解海峽兩岸動態的重要消息來源，尤其是有關台灣地區的新聞動態，他都是通過中評社獲悉的。他強調，中評社不僅是可靠的消息來源，從專注兩岸的月刊，到數字化網絡新聞網，再到復合型媒體智庫，每一步發展都走在行業前沿。

