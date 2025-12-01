李政宏：大陸始終是台商實現夢想的最佳選擇

全國台企聯會長李政宏致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京12月27日電（實習記者 劉一瑋）12月26日下午，全國台企聯會長李政宏出席慶祝北京台資企業協會成立三十五周年暨在京台胞新春聯誼會並致辭。他表示，大陸始終是台商台胞投資興業、實現夢想的最佳選擇和最大機遇。未來全國台企聯將與北京台協一起，繼續發揮橋樑舞台作用，團結帶領廣大台商堅定信心、把握機遇，為推動兩岸關係和平發展、促進兩岸經濟社會融合發展做出新的更大貢獻。



聯誼會以“聚力三十五載，共創京台未來”為主題，500餘位嘉賓歡聚一堂，共同回顧北京台資企業協會三十五載奮鬥歷程。在聯誼會開始前，與會嘉賓觀看了《北京台資企業協會35周年回顧片》，一幅幅畫面生動再現了協會與廣大在京台胞台企風雨同舟、砥礪前行的奮鬥足跡。



談及這些照片時，李政宏感慨道，這些畫面仿佛帶領大家走入時光隧道。無論是服務台商的熱心、舉辦政策說明會的激情，還是投身公益的溫情，都體現了北京台協在促進兩岸交流、服務台胞台青及提升政策影響力等方面所做的大量工作。他指出，北京台協作為大陸第一家成立的台資企業協會，在北京市委、市政府的大力支持下，始終團結廣大台企台商。在服務台企、溝通台商與政府間的聯繫，推動京台經貿交流合作，助力兩岸關係和平發展，促進首都經濟建設以及開展社會公益活動等方面，做了大量工作和積極探索，其堅持與奉獻贏得社會各界廣泛肯定。



李政宏表示，北京台協見證了兩岸關係的發展變遷，也參與了大陸改革開放的偉大進程。一代又一代台商來到北京、深耕大陸，用智慧和汗水書寫了奮鬥篇章。當前，越來越多的在京台企實現轉型升級，融入智能製造、數字經濟、綠色低碳、大健康、現代服務等新興產業，在高質量發展浪潮中煥發新機。這也充分證明大陸始終是台商台胞投資興業、實現夢想的最佳選擇和最大機遇。



李政宏提到，當前正值“十四五”規劃圓滿收官、“十五五”規劃謀篇布局的關鍵節點。中共二十屆四中全會為將來五年乃至更長時間的發展擘畫了宏偉藍圖，明確了前進的方向。前不久召開的中央經濟工作會議系統部署了明年經濟工作，強調要堅持穩中求進、以進促穩，著力推動高質量發展。加快建設現代化產業體系，充分挖掘經濟的潛能，建設強大國內市場，這些重大戰略部署不僅為大陸經濟發展注入了強心劑，也為廣大台資企業帶來了清晰的政策信號和廣闊的發展前景。



最後，李政宏表示，未來全國台企聯將與北京台協一起，繼續發揮橋樑舞台作用，團結帶領廣大台商堅定信心、把握機遇，積極融入北京現代化建設，實現互利共贏，為推動兩岸關係和平發展、促進兩岸經濟社會融合發展做出新的更大貢獻。

