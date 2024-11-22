陳文錧：融入國家發展大局　實現自身新飛躍

北京台協會長陳文錧致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京12月31日電（實習記者 劉一瑋）12月26日下午，北京台資企業協會成立三十五周年慶祝活動暨在京台胞新春聯誼會在京舉行。北京台協會長陳文錧出席活動並致歡迎辭。在歡迎辭中，陳文錧表示，北京台協始終以服務會員、溝通政策、促進合作為己任，秉持“兩岸一家親”的理念，為促進同胞心靈契合、推動兩岸融合發展貢獻實實在在的力量。未來也將牢牢把握兩岸關係的發展方向，牢牢抓住高質量的發展機遇，牢牢守住中華民族共同家園。



北京台協會長陳文錧在致辭中回顧了協會從1990年成立至今的奮鬥歷程。他表示，自創會以來，北京台協始終以服務會員、溝通政策、促進合作為己任，努力將協會建設成為在京台商、台胞可信賴、可依靠的家園。近年來，北京台協積極順應時代發展，主動融入首都新發展格局，積極參與組織京台科技論壇，參與建設兩岸科技創新中心；連續五年在中國國際服務貿易交易會上精心打造台灣形象展，生動展現台灣品牌的創新活力；通過參加北京冬奧會、抗日戰爭勝利80周年、台灣光復80周年等一系列重大活動，進一步堅定了統一信心，增強了國家認同、民族認同、文化認同。北京台協更致力於增進血脈相連的親情，支持台灣青年來京學習、實習、就業，為台灣青年人生發展鋪路搭橋。所有的這些努力都是在秉持“兩岸一家親”的理念下，為促進同胞心靈契合、推動兩岸融合發展貢獻實實在在的力量。



陳文錧強調，站在三十五周年的新起點上，北京台協將牢牢把握兩岸關係的發展方向，牢牢抓住高質量的發展機遇，牢牢守住中華民族共同家園。始終堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂；永葆初心，繼續扮演好連心橋與服務者的角色。把握當前歷史性機遇，在融入“十五五”規劃和國家發展大局中實現自身事業新的飛躍。



聯誼會以“聚力三十五載，共創京台未來”為主題，500餘位嘉賓歡聚一堂，共同回顧北京台資企業協會三十五載奮鬥歷程，暢敘親情友誼，喜迎馬年新春。



