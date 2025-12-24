潘賢掌：望台胞堅定信心把握十五五機遇

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京12月27日電（實習記者 劉一瑋）中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌12月26日出席慶祝北京台資企業協會成立三十五周年暨在京台胞新春聯誼會並致辭。他指出，大陸經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有改變，為台胞台企提供了廣闊舞台。希望廣大台商台胞在複雜形勢面前，順應大勢、堅定信心，把握“十五五”時期大陸高質量發展機遇，積極融入新發展格局。



聯誼會以“聚力三十五載，共創京台未來”為主題，500餘位嘉賓歡聚一堂，共同回顧北京台資企業協會三十五載奮鬥歷程，暢敘親情友誼，喜迎馬年新春。



潘賢掌充分肯定了北京市台協為促進兩岸關係發展所起的積極作用。他說，北京台協自成立以來，在北京市委、市政府的關懷、指導和幫助下，在歷屆會長和理監事會齊心努力下，廣泛團結在京台商台胞，堅定維護一個中國原則和“九二共識”，充分發揮橋樑紐帶作用，搭建交流合作、共同發展平台，協會的凝聚力和影響力不斷擴大，逐步發展成在京台胞溫暖的家，為促進京台經濟文化交流合作、深化兩岸融合發展做出了積極貢獻。



潘賢掌結合當前形勢指出，百年未有之大變局加速演進、外部世界變亂交織、發展環境動蕩不安，兩岸同胞應同舟共濟，搶抓機遇，共同發展。他表示，中共二十屆四中全會立足國家發展新的歷史方位，明確了“十五五”時期經濟社會發展的指導方針和主要目標，擘畫了未來五年發展的宏偉藍圖，作出了新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的戰略部署。中央經濟工作會議總結了2025年經濟工作，分析了當前經濟形勢，部署了明年的經濟工作，為確保“十五五”開好局、起好步提供了科學指引，也為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供了強大預期、注入了不竭動能。



談及北京的發展機遇，潘賢掌表示，北京作為首都，緊緊圍繞“四個中心”城市戰略定位，全力加快建設國際一流的和諧宜居之都，為廣大台胞台企參與首都經濟建設提供了廣闊的舞台，提供了無限的商機。從科技創新的前沿陣地到文化創意的蓬勃產業，從高端製造的升級壯大到現代服務業的拓展深化，首都北京處處都孕育著事業發展的新天地。



回顧過去的三十五年，潘賢掌強調，北京台協三十五周年走過的歷程就是廣大台商、台企與祖國大陸發展風雨同行、彼此成就的歷史。北京台協從無到有、發展壯大的歷程，充分說明廣大台商台企是大陸改革開放的參與者、貢獻者和受益者。祖國大陸發展進步的功勞簿上，有廣大台商台企的重要一筆。



