在京台胞慶大陸首家台資企業協會成立35載

慶祝北京台資企業協會成立35周年暨在京台胞新春聯誼會現場（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京12月27日電（實習記者 劉一瑋）12月26日下午，慶祝北京台資企業協會成立35周年暨在京台胞新春聯誼會在京舉行。國台辦、北京市有關領導，兩岸企業家峰會、全國台企聯及友會嘉賓，與在京台商、台胞、台青及各界嘉賓代表500人歡聚一堂，共同回顧北京台資企業協會三十五載奮鬥歷程，暢敘親情友誼，喜迎馬年新春。



北京台資企業協會成立於1990年3月，是大陸成立的第一家台資企業協會。三十五年來，協會始終秉承“服務會員、推動京台經濟交流與合作”的宗旨，從最初的數十家會員企業發展成為如今組織健全、功能齊備、凝聚力強的台商之家，為促進京台經貿合作、深化兩岸融合發展發揮了重要的橋梁紐帶作用。



聯誼會開始前，與會嘉賓觀看了主題圖片展和《北京台資企業協會35周年回顧片》，一幅幅珍貴的歷史畫面，生動再現了協會與廣大在京台胞台企風雨同舟、砥礪前行的奮鬥足跡。



中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌在講話中向協會成立35周年表示熱烈祝賀，並向所有在京台胞致以新春祝福。他指出，三十五年來，廣大台胞台企是大陸改革開放和現代化建設的見證者、參與者、受益者，也是兩岸關係和平發展的推動者、維護者。北京台協的發展歷程，正是兩岸同胞攜手打拼、融合發展，共同促進民族復興的生動縮影。大陸經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有改變，為台胞台企提供了廣闊舞台。我們將始終尊重、關愛、造福台灣同胞，持續推進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸融合發展。他強調，堅持體現一個中國原則和“九二共識”，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。希望廣大台胞鄉親明辨大勢，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手，共同維護台海和平穩定，共創民族復興的美好未來。



北京市委常委馬駿在講話中充分肯定了北京台協及廣大台胞為首都經濟社會發展作出的積極貢獻，並表示將持續優化營商環境，落實同等待遇，支持台胞台企共享北京發展機遇。希望北京台資企業協會繼續發揮獨特優勢，廣泛團結凝聚台胞台企，把握新時代首都發展帶來的巨大機遇，共創北京率先實現中國式現代化的美好未來。



北京台資企業協會會長陳文錧在歡迎辭中深情回顧了協會不平凡的發展歷程，對各級領導的關懷與社會各界的支持表示感謝，並表示協會將繼續團結服務好在京台胞，為京台融合發展貢獻更大力量。



全國台企聯會長李政宏及石家莊台協等友會代表也到場致辭祝賀，表達了對協會未來發展的美好祝願。



會上發布了北京台資企業協會成立35周年獲獎名單，為協會發展及京台交流做出突出貢獻的團體與個人獲得了“特別貢獻獎”“最具創新能力獎”“薪火傳承獎”“社會公益獎”等多項榮譽。



