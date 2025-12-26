格陵蘭島之爭　歐盟如何守住安全與規則底盤？

中評社北京12月26日電／近日，美國在格陵蘭島問題上頻頻出招：美國總統特朗普高調任命路易斯安那州州長傑夫·蘭德里為所謂“美國格陵蘭島特使”，宣稱將全面推動美國在該地區的戰略利益；蘭德里隨即放話，稱要讓這一丹麥自治領地成為“美國的一部分”。一系列強硬表態迅速引爆國際輿論，丹麥政府與歐盟機構接連發聲反對，直指美方言行“不可接受”。



央視新聞報導，從公開談論“必須得到格陵蘭島”，到設立專職特使、強化政治敘事，美國對這一北極要地的“執念”正從邊緣話題走向現實政策層面。格陵蘭島問題，也由此演變為歐美關係中的一個新的摩擦焦點，折射出美國全球戰略、北極地緣政治以及跨大西洋聯盟內部裂痕的深層變化。



“刻意為之”的特使任命



丹麥《政治報》援引該國歷史學家的觀點稱，特朗普政府有意選擇性地解讀和利用歷史，試圖在格陵蘭島與丹麥之間製造裂痕，而任命一名“格陵蘭島特使”正是這一策略的最新體現。



丹麥輿論普遍認為，此次任命路易斯安那州州長出任特使並非偶然，而是經過精心設計的政治安排。該人選所蘊含的歷史象徵意義被視為一種明確的政治信號，暗示相關領土擴張意圖，具有明顯的象徵性和挑釁意味。



丹麥《柏林斯克時報》報導稱，美國近期發布了今年的《國家安全戰略》，其中美方明確強調格陵蘭島在國家安全布局中的戰略價值，特別是在北極地區競爭加劇的背景下。美國政府圍繞該島嶼的控制權和接觸方式展開一系列相關活動，丹麥方面則將此舉視為觸及其主權敏感問題、構成潛在挑戰。



自19世紀以來，美國多次在政府內部討論從丹麥手中獲取格陵蘭島的可能性，相關設想曾出現在1867年、1910年、1946年、1955年以及特朗普執政時期。

