中國人壽保險原總裁楊超被開除黨籍

中評社北京12月26日電／中央紀委國家監委網站據中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組、江西省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組、江西省上饒市監委對中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、總裁楊超嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，楊超身為金融央企黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，政治信仰動搖，對黨不忠誠不老實；紀律意識淡薄，無視中央八項規定精神，違規收受禮品和接受宴請，長期違規配備、使用公務用車；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職級晉升、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，退而不休，違規兼職取酬，違規經商辦企業；家風不正，長期縱容默許親屬利用其職權或影響力謀取私利；插手投資活動，非法收受巨額財物，系投資領域腐敗的典型。



楊超嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中國人壽保險（集團）公司黨委研究，決定給予楊超開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；涉嫌犯罪問題由江西省上饒市監委移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。